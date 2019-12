Über 12 Millionen wollten die Federer-Münze

Sie wollten dem Ganzen etwas Zeit lassen. 17 Tage. Vom 2. bis am 19. Dezember sollte der Vorverkauf für die Roger-Federer-Münze von Swissmint geöffnet sein. Dann folgte ein unvergleichlicher Ansturm: Marketingleiter Christoph Tanner berichtet, dass in drei Tagen mehr als 12 Millionen Personen die Seite besucht hätten. Von den 55'000 Exemplaren im Erstverkauf wurden 33'000 verkauft, die restlichen 22'ooo kommen am offiziellen Ausgabetag, dem 23. Januar 2020, auf den Markt.