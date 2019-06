Vergleich: Dieses Duell elektrisiert die Tenniswelt

Am häufigsten spielten Federer und Nadal auf Hartbelag (inklusive Indoors) gegeneinander. Hier hat der Schweizer die Nase mit 11:9 Siegen knapp vorne. Nur dreimal duellierten sich die beiden auf Rasen: dreimal im Final von Wimbledon. Die ersten beiden Matchs 2006 und 2007 entschied Federer für sich. Ein Jahr später gewann Nadal nach fast fünf Stunden den letzten Satz mit 9:7 – und damit eine legendäre Partie, die von vielen als bestes Spiel aller Zeiten angesehen wird.

«Wer weiss, was passiert wäre, hätte sich Nadal nicht so oft verletzt.» Diesen Satz hört man unter Tennis-Fans immer wieder. Der Spanier gewann schon 18-jährig seinen ersten Grand Slam (natürlich in Paris). Mit 21 standen bereits drei solche Trophäen in seiner Vitrine. Federer war fast 22, als er erstmals ein Grand-Slam-Turnier gewann. Doch Nadal konnte seine Pace nicht fortsetzen, weil er immer wieder von körperlichen Beschwerden zurückgebunden wurde.

«Sorry, aber ihr könnt mich nicht mit Federer vergleichen.»Rafael Nadal

Das Supertalent hatte schon zu Beginn seiner Profikarriere mit Blessuren zu kämpfen. 2004 etwa verpasste Nadal wegen einer Handverletzung die Turniere in Roland Garros, Wimbledon und an den Olympischen Spielen in Athen. Ein Jahr später zwang ihn der linke Fuss zu einer Pause von drei Monaten. Seither spielte er laut seinem ehemaligen Trainer und Onkel Toni Nadal mit Schmerzmitteln und fiel immer wieder aus. Über 50-mal in seiner Karriere musste er pausieren oder in einem Spiel Forfait geben, weil sein Körper nicht mehr mitmachte.

Vielleicht hätte Nadal Federer ja eingeholt, hätte es all diese Unterbrüche nicht gegeben. Der Spanier deutete das auch schon selbst an: «Sorry, aber ihr könnt mich nicht mit Federer und Djokovic vergleichen. Das ist nicht fair», sagt Nadal nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe im US-Open-Halbfinal 2018. «Sie hatten nicht gleich viele Verletzungen. Ich habe viel mehr Grand-Slam-Turniere verpasst als die anderen Top-Spieler.»

Verletzungen sind Teil seiner Karriere: Rafael Nadal lässt sich auf dem Court behandeln, hier am Australian Open 2010. (Bild: Keystone)

Unter Tennisexperten ist unstrittig, dass der kräftezehrende Spielstil von Nadal einen Einfluss auf dessen Verletzungen hat. Gleichzeitig ist er wohl ein Grund dafür, dass der Spanier eine so erfolgreiche Karriere hingelegt hat. Federer spielt mit weniger Kraftaufwand, ist deutlich weniger oft ausgefallen und baute in jüngster Zeit immer wieder selbst auferlegte Pausen ein, um seinen Körper zu schonen.