Wawrinka muss in den entscheidenden Satz

Die Achtelfinal-Partie in Roland Garros zwischen Stan Wawrinka (ATP 28) und Stefanos Tsitsipas (ATP 6) begann vielversprechend für den Schweizer. Er erkämpfte sich den ersten Satz mit 7:6 (8:6). Der zweite Durchgang ging mit 7:5 allerdings an den 20-jährigen Griechen. Der Romand konnte jedoch darauf reagieren und den dritten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Der 34-Jährige ging im vierten Satz allerdings nicht als Sieger des Duells hervor, sondern verlor ihn 3:6. Deshalb muss er nun in den alles entscheidenden Satz.