Wawrinka schlägt sich selbst

Stan Wawrinka hat am US Open eine grosse Chance verpasst. Das, was der Romand gegen Novak Djokovic so gut gemacht hatte, schaffte er diesmal nicht: einen angeschlagenen Gegner an die Grenze zu pushen. Der Russe Daniil Medwedew hatte den linken Oberschenkel eingebunden und liess ihn sich nach sieben Games während eines Verletzungs-­Timeouts massieren. Doch Wawrinka vermochte nicht davon zu profitieren, dass der Russe gezeichnet war von seinem jüngsten Marathonprogramm und unterlag 6:7, 3:6, 6:3, 1:6.