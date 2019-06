Wehe, Tsonga spielt wie einst in Wimbledon

Roger Federer spielt in Halle heute (voraussichtlich um 17.30 Uhr) gegen die Nummer 77 der Welt – eine klare Sache also. Normalerweise schon, doch die Nummer 77 heisst Jo-Wilfried Tsonga. Und der Franzose gehört trotz bescheidener Rückhand zur raren Gilde von Spielern, die an guten Tagen jeden vom Platz fegen können. Er deklassierte 2008 am Australian Open in einem denkwürdigen Halbfinal Rafael Nadal mit 6:2, 6:3, 6:2. Sonst ist der Spanier während seiner grandiosen Karriere kaum jemals so unter die Räder gekommen.