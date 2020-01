Zverev nimmt die grosse Hürde locker

Die Reporter hatten ihre Griffel gespitzt. Alexander Zverev war in einem Formtief nach Melbourne gekommen, hatte am ATP-Cup in Brisbane gegen Shapovalov, Tsitsipas und DeMinaur alle Partien verloren und das deutsche Team in den Misserfolg geführt. Zuvor hatte sich der 22-Jährige angreifbar gemacht, indem er das Davis-Cup-Finalturnier ausliess und stattdessen mit Roger Federer auf eine Schautournee ging, nach Südamerika, Mexiko und China.