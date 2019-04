Ajax reicht eine gute Halbzeit zum Sieg

Ein frühes Tor von Donny van de Beek legte den Grundstein dafür, dass Ajax auch im neunten Auswärtsspiel der laufenden Champions-League-Kampagne ungeschlagen blieb. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der bereits im Viertelfinal beim 2:1 auswärts gegen Juventus einen Treffer erzielt hatte, traf nach einer Viertelstunde und einem Traumpass von Hakim Ziyech abgeklärt zum 1:0. Es war der 161. Treffer des niederländischen Leaders in dieser Saison.

Die Führung war die verdiente Folge einer überragenden Startphase der Gäste. Ajax trat in den ersten 25 Minuten so auf, wie es in den Achtelfinals im Madrider Bernabéu und in den Viertelfinals in Turin mit ihren Siegen die Fussball-Welt verzückt und in Staunen versetzt hatte. Die Gäste setzten bei Ballverlust sofort zum Pressing an, verzeichneten dadurch deutlich mehr Ballbesitz und kontrollierten so das Spiel.