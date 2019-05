Ajax wirbelt erst - und behält dann die Ruhe

Sichtbar wurden mit Beginn der zweiten Hälfte die Bemühungen der Spurs, mehr zu investieren. Gleichzeitig kam den Holländern ihre Leichtigkeit etwas abhanden. Sie schafften es nicht mehr, sich in der gegnerischen Platzhälfte festzusetzen und sahen sich zu mehr Abwehrarbeit gezwungen.

Trotzdem: In Gefahr gerieten die Amsterdamer kaum. Weil es Tottenham an Ideenreichtum und darum an Torchancen mangelte, um den Gegner in ernste Schwierigkeiten zu bringen. Ajax behielt die Nerven und die Ruhe. Und machte einen grossen Schritt Richtung Endspiel.

Telegramm

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam 0:1 (0:1)

62'000 Zuschauer. - SR Lahoz (ESP).

Tor: 15. Van de Beek (Ziyech) 0:1.

Tottenham Hotspur: Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (39. Sissoko); Trippier (80. Foyth), Eriksen, Wanyama, Rose (79. Davies); Alli, Llorente, Lucas Moura.

Ajax Amsterdam: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne (65. Mazraoui)), De Jong; Ziyech (87. Huntelaar), Tadic, Neres.

Bemerkungen: Tottenham ohne Kane (verletzt) und Son (gesperrt). 39. Vertonghen verletzt ausgeschieden. 78. Pfostenschuss Neres.

Verwarnungen: 30. Tagliafico (Foul), 63. Veltman (Foul)