Fünf magische Messi-Momente zum Geniessen

Lionel Messi hat vor ziemlich genau 14 Jahren, am 1. Mai 2005, sein erstes Tor für Barcelona erzielt. Es war ein sehenswerter Chip. Am Mittwochabend erreichte er nun die 600er-Marke mit diesem fantastischen Freistoss, bei dem auch der gegnerische Trainer Jürgen Klopp nur noch lächeln konnte. Was will man da auch machen?

«Hört auf, diesen Mann mit der Nummer 7 von Juventus zu vergleichen», schrieb derweil Mario Balotelli auf Instagram. Er spielt auf den ewigen Zweikampf zwischen Messi und Cristiano Ronaldo an, seine Meinung ist klar, er schiebt es wenige Minuten später nach: «Sie sind die zwei Besten der Welt. Aber Messi ist von einem anderen Planeten.» Mit dieser Meinung steht Balotelli nicht alleine da, in diesen Stunden verneigt sich die Fussballwelt vor dem fünffachen Weltfussballer. Oder sie jubelt. Wie es die ehemaligen englischen Nationalspieler und heutigen TV-Experten Rio Ferdinand und Gary Lineker taten:

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona... u have to get excited! Wow ?????? ps. Get the sound on ???? #barcalfc#UCLpic.twitter.com/PlgFtZJvHF

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) 1. Mai 2019