Shaqiri und Rakitic kämpfen um die Schweizer Fussball-Ehre

Der Liverpool-Coach Jürgen Klopp erwartet ein schwieriges Spiel und erklärt, dass ein Unentschieden nicht das schlechteste Resultat wäre. (Video: Teleclub)

So ähnlich und nahe die beiden Karrieren begannen, so unterschiedlich sind sie verlaufen. Shaqiri konnte sich nach seinem Wegzug beim FCB nie vollends durchsetzen, sei es in Deutschland, Italien oder nun in England. Ganz anders Rakitic. Der 31-jährige Schweiz-Kroate war bei Sevilla Captain und ist nun seit Jahren beim grossen FC Barcelona nicht mehr wegzudenken. Rakitic wird heute in der Startformation erwartet, Shaqiri bei Liverpool auf der Bank.

Das Ziel ist jedoch bei beiden das gleiche: Sie wollen in den Champions-League-Final einziehen, der am 1. Juni in Madrid über die Bühne gehen wird. Und somit wiederum das schaffen, was vorher erst ihnen und vier anderen Schweizern gelungen ist.