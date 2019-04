Warum Juventus vor Ajax zittern muss

Juve-Coach Allegri schwärmt von Ajax-Spieler Frenkie De Jong. Video: Teleclub.

Es geht weiter in der Abwehr, da steht mit Matthijs de Ligt ein Mann, der noch zwei Jahre jünger als Kollege De Jong und schon Captain ist. Auch er wird im Sommer wohl zu einem der ganz grossen Teams wechseln. De Ligt verteidigt vor Onana, gemeinsam mit Daley Blind. Der wurde bei Manchester United nicht ganz glücklich und bildet nun mit seinem Captain ein stabiles Duo. Mit seinen 29 Jahren gehört Blind, Sohn des ehemaligen holländischen Nationalspielers Danny Blind, zu den ältesten in Ten Hags Mannschaft.

Auch De Jong hat im Mittelfeld einen erfahrenen Partner zur Seite. Lasse Schöne, der 32-jährige Däne, ist schon seit sieben Jahren dabei und spielte in dieser Saison so gut wie noch nie. Um das zu untermauern, setzte er dem glanzvollen Sieg von Ajax gegen Real Madrid die Krone auf, mit einem wunderbaren Freistoss. Die Standardsituationen sind eine weitere Stärke der Holländer, auch der in der Form seines Lebens spielende Tadic und der Marokkaner Ziyech verwandeln solche ziemlich gerne. Logisch sagt Allegri also: «mit oder ohne De Jong». Ajax bringt auch so ziemlich viel Qualität mit.