«BeKLOPPT vor Glück»

Nach sechs verlorenen Finals hat Jürgen Klopp nun mit Liverpool - für das englische Team der sechste Titel - endlich die Champions League gewonnen. Er selbst sagte nach dem Sieg: «Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden.»