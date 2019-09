Die aufregendsten Talente der Champions League

Dank Aktionen den Sprung von Kanada zu den Bayern geschafft: Alphonso Davies. (Video: Youtube/Major Soccer League)

3. Tammy Abraham – plötzlich Star

Bei Chelsea hatten sie in diesem Sommer ein gewaltiges Problem. Sie durften keine Spieler verpflichten, da der Verein von der Fifa mit einer Transfersperre bestraft worden war. Die Londoner also mussten sich in den eigenen Reihen umsehen und wurden fündig. Elf Tore hat das Team in der Premier League bisher erzielt, eines kam von Innenverteidiger Fikayo Tomori, drei von Mittelfeldspieler Mason Mount und sieben von Stürmer Tammy Abraham. Sie alle wurden in den letzten Jahren an kleinere Vereine verliehen, es gehört zur Strategie Chelseas, ihre Spieler andernorts abzustellen und sie später gewinnbringend zu verkaufen.

Aus dem Trio sticht Abraham besonders heraus. 21 ist er, er spielte bereits bei Bristol, Swansea und Aston Villa, gehörte aber stets Chelsea. Im November 2017 spielte er zweimal für die englische Nationalmannschaft, könnte sich aber immer noch für Nigeria entscheiden, es handelte sich um Testspiele. Gegen die Wolverhampton Wanderers traf der kopfballstarke Stürmer am Wochenende dreifach, es waren die Saisontore fünf bis sieben. Er benötigte dafür fünf Partien.