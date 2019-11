Favres Not und Glück

Es ist Dienstag, der Tag vor dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona. Eine Journalistin fragt Favre beim Pressetermin: «Haben Sie das Gefühl, dass Sie so ein wenig auf Bewährung spielen?» Favre versteht nicht so ganz. Bewährung, was soll das sein? Er holt Rat beim Pressesprecher an der Seite und gibt sich ungerührt. Die Antwort besteht aus Floskeln: Druck sei immer da, egal wo man trainiere oder spiele, es sei immer schwierig, in Barcelona zu spielen.

Das Beispiel Reus

Das 3:3 am letzten Freitag gegen Paderborn, Aufsteiger und Tabellenletzter, hat die Dortmunder Seele aufgewühlt. Schlimm ist es gewesen, was die Spieler boten, sie schämten sich selber dafür, ertrugen klaglos die Pfiffe der Zuschauer und sagten wie zum Beispiel Marco Reus: «So dürfen wir nie, nie wieder auftreten.»

Reus hat sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison so oder ähnlich zur Mentalität der Mannschaft geäussert. Seit dem 1:3 bei Union Berlin, auch das ein Aufsteiger, ist er im Wiederholungsmodus. Glaubwürdiger macht ihn das nicht, vielmehr ist die Frage: Wo ist denn Reus, der eigentlich ein Leader sein sollte?

Vom Spieler des Jahres zum Schatten seiner selbst

Im Frühjahr wurde er noch als Spieler des Jahres ausgezeichnet, jetzt ist er ein Schatten seiner selbst. Er ist einer der Problemspieler in einer Mannschaft ganz vieler Problemspieler. Manuel Akanji gehört dazu, der mehr mit Fehlern auffällt als mit Selbstkritik. Jadon Sancho, 19-jährig erst, ist vom Weg abgekommen, weil er nach einer überragenden Saison Allüren entwickelt hat und vom grossen Transfer in die englische Premier League träumt. Von den neuen Spielern ist bisher keiner ein Gewinn, ausser Mats Hummels.

Und da ist der Trainer, der irgendwie nicht zu dieser Mannschaft zu passen scheint. Sie ist talentiert, gerade im offensiven Bereich, aber sie ist bislang kaum einmal fähig, das zu zeigen. «Wir spielen immer dann gut, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nichts zu verlieren haben», hat Reus nach dem Match gegen Paderborn gesagt, als Dortmund nach einem 0:3 zur Halbzeit wenigstens noch einen Punkt holte. Der Satz ist verräterisch. Die Botschaft heisst: Die Mannschaft wirkt wie belastet von taktischen Vorgaben Favres.