Klopp legt den Finalfluch ab, Liverpool feiert

Plötzlich steht doch noch Arbeit an für Liverpools Goalie Alisson Becker: Grosse Teile des Spiels hat er damit verbracht, zuzuschauen, ab und an musste er mal einen Ball auswerfen, ihn verarbeiten und weiterleiten. Aber in seiner Kerndisziplin, dem Abwehren von Schüssen, blieb er unterfordert.