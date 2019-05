Mit Shaqiris Hilfe zum «Wunder von Anfield»

Und am Dienstag, 2205 Tage später, kam Shaqiri wieder in einem Halbfinal der Königsklasse zum Zug. Bei Liverpool fehlte Stammpersonal: Roberto Firmino und Mohamed Salah fehlten verletzt. Coach Jürgen Klopp schenkte dem Schweizer das Vertrauen. Und das sollte etwas heissen, denn Liverpool benötigte im Rückspiel in Anfield gegen Barcelona ein Wunder. Das 0:3 aus dem Hinspiel war eine grosse Hypothek.

Doch Wunder geschehen – vor allem in Anfield. So hatte es Reds-Verteidiger Trent Alexander-Arnold vor dem Spiel prophezeit. Uns so kam es auch. Der junge Verteidiger war an der Sensation direkt beteiligt. Sein Corner führte zum 4:0.

Video: Shaqiris Nicht-Eckball zum Sieg