Mouras Hattrick krönt Tottenhams Comeback

Ziyech trifft herrlich zum zwischenzeitlichen 2:0 für Ajax. (Video: SRF)

Und weil Ajax das Hinspiel auswärts 1:0 gewann, deutet nach 45 Minuten vieles auf ein Endspiel am 1. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid zwischen Liverpool und Ajax Amsterdam. Es wäre in dieser globalen Geldmaschine Champions League ein Final für Fussballromantiker.

Wilde Schlussphase

Grossväter erinnern sich ja in diesem Frühling an die grandiosen Zeiten der zwei legendären Vereine vor rund 40 (Liverpool) und fast 50 (Ajax) Jahren mit gemeinsam sieben Meistercup-Trophäen (4 von Liverpool, 3 von Ajax) zwischen 1971 und 1984. Väter an grosse Teams, die auch die Champions League gewonnen haben. Lang (2005 Liverpool) und länger (1995 Ajax) ist das her.



Plötzlich entdecken viele mit nostalgischen Gefühlen ihre alte, möglicherweise erste Liebe im Fussball. Und ihre Enkel und Söhne erfreuen sich an den mutigen, frischen, spektakulären Auftritte der aktuellen Teams.



Aber es ist Champions League. Und diese kann komplett verrückt sein, spektakuläre Wendungen gibt es mittlerweile fast im Wochentakt – und manchmal innerhalb von 24 Stunden. Einen Tag nach Liverpools magischer Nacht gegen Barcelona feiert Tottenham in Amsterdam nach der Pause eine wundersame Auferstehung.