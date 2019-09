Paris Saint-Germain entzaubert Real Madrid

Harmloser Ronaldo - Juve nur mit Remis

126 Treffer in 162 Partien in der Champions League: Wer wenn nicht Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo hätte Atlético Madrid im heimischen Wanda Metropolitano knacken sollen? Die Spanier hatten die letzten beiden Heimspiele gegen den italienischen Rekordmeister in der Königsklasse gewonnen. Da Ronaldo nach der letzten 0:2-Pleite - im Achtelfinal-Hinspiel in der letzten Saison - im Rückspiel die Turiner mit drei Toren im Alleingang weiterschoss, waren die spanischen Zuschauer gar nicht erfreut über den Einsatz des 34-Jährigen - er wurde bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen. Zwar liess sich der Portugiese nichts anmerken und spielte, wie man es von ihm kennt, munter nach vorne, gelingen wollte nur ganz wenig. Seine Kollegen machten es zu Beginn besser: Juan Cuadrado (48.) - per herrlichem Schlenzer in den Winkel - und Blaise Matuidi (65.) brachten Juve 2:0 in Führung. Doch Stefan Savic in der 70. und Hector Herrera in der 90. Minute retteten Atlético noch das Remis. (hua)

Atlético Madrid - Juventus Turin 2:2 (0:0) SR Makkelie (NED). Tore: 48. Cuadrado 0:1. 65. Matuidi 0:2. 70. Savic 1:2. 90. Herrera 2:2. Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi (76. Vitolo); Koke, Saul, Thomas (76. Herrera), Lemar (60. Correa); João Felix, Diego Costa. Juventus Turin: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Khedira (69. Bentancur), Pjanic (87. Ramsey), Matuidi; Higuain (79. Dybala), Ronaldo. Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Morata und Vrsaljko (beide verletzt). Juventus Turin ohne Chiellini, Mandzukic, De Sciglio, Douglas Costa, Pjaca und Perin (alle verletzt).

Bayer Leverkusen patzt zum Auftakt - 1:2 gegen Lok Moskau

Fussball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist mit einer bitteren Heimniederlage in die Champions League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor am Mittwochabend gegen Lokomotive Moskau mit 1:2 (1:2). Der polnische Nationalspieler Grzegorz Krychowiak (16. Minute) und Dmitri Barinow (37.) erzielten vor 26 592 Zuschauern die Treffer für den russischen Pokalsieger. Weltmeister Benedikt Höwedes, der trotz einer kürzlich erlittenen Verletzung in der Moskauer Startelf stand, beförderte den Ball zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor (25.). Nächster Gegner der Werkself ist am 1. Oktober auswärts Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo.

Bayer Leverkusen - Lokomotive Moskau 1:2 (1:2). SR Raczkowski (POL). Tore: 16. Krychowiak 0:1. 25. Höwedes (Eigentor) 1:1. 37. Barinow 1:2.

Bayern München gewinnt Champions-League-Auftakt gegen Belgrad

Der FC Bayern München ist mit dem erhofften klaren Heimsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann die Auftaktpartie in der Gruppe B gegen Roter Stern Belgrad am Mittwochabend mit 3:0 (1:0). Kingsley Coman brachte den deutschen Fussball-Rekordmeister vor 70 000 Zuschauern in der 34. Minute in Führung. Torjäger Robert Lewandowski (80.) und Thomas Müller (90.+1) machten in der Schlussphase alles klar. Zum 16. Mal in Serie gewannen die Bayern damit ihr Auftaktspiel in der europäischen Fussball-Königsklasse. In ihrer Gruppe treffen die Münchner noch auf Tottenham Hotspur und Olympiakos Piräus.

Bayern München - Roter Stern Belgrad 3:0 (1:0) SR Madden (SCO). Tore: 34. Coman 1:0. 80. Lewandowski 2:0. 91. Müller 3:0. Bayern München: Neuer; Kimmich, Pavard, Süle, Hernandez; Tolisso (65. Martinez), Thiago Alcantara; Perisic (66. Gnabry), Coutinho (83. Müller), Coman; Lewandowski. Bemerkungen: Bayern München ohne Alaba und Goretzka (beide verletzt). Roter Stern Belgrad ohne Tomane (gesperrt), Gajic, Jevtovic, Jovicic und Rodic (alle verletzt).