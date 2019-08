Sehr schwierige Ausgangslage für den FCB

Linz erhöht in den Schlussminuten zum vorentscheidenden 2:0. (Video: Teleclub)

Die Führung von Linz ist verdient, auch wenn in der 82. Minute die Strafe dann doch etwas zu hoch wird: Eray Cömert lenkt einen Schuss von João Klauss de Mello unhaltbar für Jonas Omlin ab. Immerhin trifft Luca Zuffi fünf Minuten später mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum 2:1. In der Nachspielzeit hat der eingewechselte Noah Okafor noch die grosse Chance zum Ausgleich, scheitert aber an Goalie Alexander Schlager. Und so bleibt Basels Aufgabe fürs Rückspiel kommenden Dienstag sehr schwierig: Für ein Weiterkommen ins Playoff braucht es mindestens zwei Tore - und das ziemlich sicher ohne Ajeti.