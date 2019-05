Frankfurts Traum lebt weiter

Chelsea einige Male vom Favoritenschreck bedrängt

Doch Chelsea ist gewarnt. Was Ajax Amsterdam nämlich in der Champions League ist, ist Eintracht Frankfurt in der Europa League. Der deutsche Cupsieger der Vorsaison und aktuelle Tabellenvierte der Bundesliga mauserte sich nach spektakulärem Fehlstart mit einer Cup-Blamage beim viertklassigen Ulm zum spektakulären Favoritenschreck. Auch gegen Chelsea spielte er seine Qualitäten phasenweise aus. Er musste aber auch auch einen weiteren Effort leisten, um seine Chancen einigermassen zu wahren.

Vor 48'000 euphorisierten Fans brachte Luka Jovic die Frankfurter nach 23 Minuten nach einer Flanke von Filip Kostic mit einem platzierten Kopfball und seinem neunten Europa-League-Treffer nicht unverdient in Führung. So wie die Eintracht gegen Olympique Marseille, Lazio Rom, Schachtar Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon in die Halbfinals gerauscht war, so stellte sie mit Chelsea auch ein noch grösseres Schwergewicht in einigen Momenten vor Probleme: mit energiegeladenem, begeisterndem Offensivfussball und Gelson Fernandes als wichtigem Stabilisator im defensiven Mittelfeld.