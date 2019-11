Xhaka tritt ins nächste Fettnäpfchen

Darum waren sich letztlich auch die Fans nicht einig, was sie von Xhakas Leistung halten sollten. Einige waren froh, dass er zurück war.

Bisschen szenenapplaus für xhaka als er die Ecke tritt. Unabhängig von allem, einfach schön zu sehen — Alex (@alexlaca49) November 28, 2019

«Richtige Fans unterstützen jeden Spieler, egal, ob er gut in Form ist oder nicht. Der Rest sind Trolle. Willkommen zurück Granit Xhaka!»

Real fans support every player regardless of good form or bad. The rest are trolls. Welcome back Granit Xhaka! #Arsenal#istandwithxhaka — Colin Butler (@cbut58) November 28, 2019

Er meint: «Ich habe schon lange aufgehört, Xhaka zu beschuldigen. Wir haben kein Spielerproblem, wir haben ein Visionsproblem...»

I stopped blaming Xhaka a long time ago...we don't have a player problem...we have a vision problem...When You don't create a vision for your family don't complain when your children become erratic! Vision trickles down from the top...seems the fans are the only ones passionate! — Moses Qqu (@qqu) November 29, 2019

Ein anderer Supporter fand, Arsenal-Trainer Emery habe einen cleveren Schachzug gemacht: Weil er Xhaka in die Startelf beorderte, werde dieser ausgebuht und nicht Emery selber.

Emery picked Xhaka in the team tonight, so he won't be the person who gets booed the most in the game tonight. pic.twitter.com/QJeE9q6zhu — Troll Football (@TrollFootball) November 28, 2019

Xhaka könne aber auch nicht ausgebuht werden, wenn es keine Zuschauer habe.

Dann gab es aber natürlich auch wieder Fans, die keine Freude daran hatten, dass Xhaka wieder spielte. Das kümmerlich gefüllte Emirates Stadium sei genau das, was Xhaka verdiene, so dieser Fan:

Nach der Niederlage trat Xhaka unfreiwillig in das nächste Fettnäpfchen. Der Schweizer unterhielt sich nach Spielende mit Frankfurts David Abraham und lachte dabei herzhaft. Das kam bei den Arsenal-Suppportern nach der Niederlage gar nicht gut an. Die Fans wünschten ihn deshalb zum Teufel. Spätestens im Januar müsse er verkauft werden, so einige Kommentare auf Social Media.

Granit Xhaka laughing and smiling after we’ve lost 2-1 in an absolute shambles of a game. I’ve said it once and I’ll say it a thousand more times. Granit Xhaka get out of my club!!!!!!! pic.twitter.com/Fy3wyq7ek4 — Lucy ?? (@LGooner11) November 28, 2019

Doch es gab für die eigentlich schöne Szene auch eine einfache Erklärung, wie dieser Fan feststellte. Xhaka und Abraham hatten gemeinsam zwei Jahre für den FC Basel gespielt. Deshalb hätten sie zusammen gesprochen und gelacht.