Der Mann im Schatten

In der einen Hand ein Backstein, in der anderen die Maurerkelle, darauf ein Haufen Zement. Matthias Aeschbacher nimmt Mass, setzt den Stein auf einen anderen, prüft mit der Wasserwaage, ob er gerade ist. Im Oktober wird der Emmentaler – wenn alles klappt – die Vorarbeiterschule abschliessen. Verantwortung trägt er bereits jetzt. In Grünenmatt betreut er derzeit eine Baustelle.

Das korrespondiert ganz gut mit der sportlichen Situation des 25-Jährigen aus Rüegsauschachen. Aeschbacher ist einer der stärksten Berner Schwinger; er hat zwei Kranzfeste gewonnen. Tritt er an, platziert er sich praktisch immer weit oben in der Rangliste.

Doch Aeschbacher hat ein grosses Handicap: Er ist Berner, und somit stehen ihm drei Schwingerkönige und Kilchberg-Sieger Christian Stucki vor der Sonne. Angesprochen auf die Hierarchie, antwortet Aeschbacher: «I bi schier scho fasch dä nach de Chünige.»

Aberglaube hilft

Diese Rolle kann zuweilen zermürbend sein. Am Bernisch-Kantonalen Schwingfest in Affoltern vor zwei Wochen wies er nach fünf Gängen gleich viele Punkte vor wie Kilian Wenger. Der Oberländer profitierte vom Königsbonus, durfte deshalb den Schlussgang gegen Stucki bestreiten. «Mein Ziel war, zu gewinnen. Als ich erfahren habe, dass es nicht für den Schlussgang reicht, war das Fest für mich eigentlich gelaufen», sagt Aeschbacher.

Er macht keinen Hehl daraus, wo sein Weg hinführen soll: Er müsse auf eine Ebene mit Wenger, Matthias Glarner und Matthias Sempach sowie Stucki kommen. «Was soll ich sonst für ein Ziel haben?»

Aufgewachsen als zweitjüngster von vier Brüdern, hat der ­Emmentaler früh gelernt, sich durchzusetzen. «Das ging manchmal rau zu und her», hält er lachend fest. Mit 111 kg und 1,91 m verfügt Aeschbacher mittlerweile über Gardemasse. Die Konstanz führt er allerdings in erster Linie auf seine Gesundheit zurück. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten blieb er in den letzten Jahren mehr oder weniger von Verletzungen verschont.

Heuer hat Aeschbacher bereits wieder sechs Kränze gewonnen, dazu am Freiburger Kantonalschwingfest triumphiert. Seine Form kann er nun in den nächsten Wochen unter Beweis stellen: Mit dem Bergkranzfest auf dem Weissenstein vom Samstag beginnt die wichtigste Saisonphase, welche ihren Höhepunkt Ende August mit dem Unspunnen-Schwinget erreichen wird.

Auf dem Solothurner Hausberg sei der Kranz das Minimalziel, hält Aeschbacher fest. Um das Vorgenommene zu erreichen, hilft auch eine Portion Aberglaube: Seit dieser Saison geht er jeweils am Vortag eines Fests mit Klubkollege Philipp Gehrig in den Schwingkeller. «Bis jetzt haben wir danach jeweils beide den Kranz geholt, bis auf eine Ausnahme», erzählt er.

Vor dem Schwarzsee-Schwinget sei Gehrig umgezogen, weshalb sie die Einheit ausliessen, der Zollbrücker dann prompt den Kranz verpasste. «Deshalb müssen wir das nun durchziehen, es gibt nichts anderes», meint Aeschbacher lachend.

Eidgenosse ohne Kranz

Zum Lachen zumute war ihm vor ein paar Monaten übrigens weniger gewesen. Im Vorfeld des «Eidgenössischen» schien seine Aufnahme in die Gilde der «Eidgenossen» quasi Formsache zu sein. Doch weil Aeschbacher zuvor neun Kränze gewonnen hatte, wurde er in Estavayer entsprechend hart eingeteilt. Im achten Gang musste er gegen Michael Bless antreten, es reichte ihm nur zu einem «Gestellten», den Kranz verpasste er daher um einen Viertelpunkt. Lange fiel es ihm schwer, das Geschehene zu akzeptieren.

Doch nun hat Aeschbacher einen Weg gefunden, mit der Enttäuschung umzugehen. Er zähle sich auch zu den «Eidgenossen», halt einfach ohne entsprechenden Kranz. «Ich werde aber wie einer eingeteilt, habe sicher keine Freilose auf meinem Notenblatt, doch das möchte ich auch nicht», meint er.

Und in zwei Jahren, am «Eidgenössischen» in Zug, wird Aeschbacher erst 27-jährig sein, damit im besten Alter, um... Er will sich gar nicht erst an Spekulationen beteiligen. Lächelnd winkt er ab und meint: «Jetzt will ich einfach diesen Kranz machen, weiter mag ich nicht denken.»

