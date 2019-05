«Die Schweiz ist kein Land der Heiligen»

Wenn Hajo Seppelt in Fahrt ist, redet er ohne Punkt und Komma. Der 55-Jährige hat viel zu erzählen. Der Berliner deckte – mit seinem Team der «Dopingredaktion ARD» – in jüngerer Zeit auf: das breite Dopen in Russland (ab 2014). Das Manipulieren in Kenia (2017). Das Netzwerk um den Dopingarzt Mark Schmidt (2019). Er ist der Sportrechercheur der Gegenwart schlechthin.