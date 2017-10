Die meisten Profisportler müssen finanziell unten durch

Es gibt Momente, in denen sich Clemens Bracher fragt: Warum tue ich mir das alles an? In seinem Alter gründen andere Familien, heiraten, bauen, gehen in die Ferien, gönnen sich etwas. Der 30-jährige Emmentaler tut seit Jahren vor allem eines: Er verzichtet.Clemens Bracher nippt im Berner Kursaal an einem hausgemachten Eistee.

Zuvor hat er an einer Tagung teilgenommen, als Chefexperte wird er künftig Prüfungen von Heizungsmonteuren abnehmen. Zudem arbeitet er im Stundenlohn als Projektleiter Heizung. Es sind Sommerjobs. Im Winter ist er Bobpilot. Aus Leidenschaft.

Spitzenplatz kostet

2014 gründete er die Bobteam Clemens Bracher GmbH. 20 000 Franken Stammkapital zahlte er ein, das Geld hatte er sich als Anschieber angespart. Seit damals ist Brachers Budget Jahr für Jahr gestiegen. Wer vorne mitfahren will, der muss investieren. So ist das im Bobsport, in dem neben Fahrvermögen und Athletik das Material eine wichtige Rolle spielt. Bei der Saisonplanung im Frühling kam Bracher auf ein Budget von 200 000 Franken (siehe Kasten).

Allein der neue Viererschlitten kostet 65 000 Franken, dazu kommen die Löhne der Teammitglieder, Material- und Reisekosten. 150 000 sind Bracher von Sponsoren gewiss. Er hofft zudem auf die Unterstützung der Schweizer Sporthilfe, der Bewerbungsprozess ist ab­geschlossen. Ende Oktober fällt der Entscheid. Bestenfalls erhält Bracher 36 000 Franken, schlimmstenfalls nichts. «Ich habe gelernt, mit dem Messer am Hals zu leben», sagt Bracher. Es sind markige Worte, die er in einer Seelenruhe ausspricht.

Bekommt Bracher den Höchstbetrag der Sporthilfe nicht, muss er erhebliche Abstriche machen: beim Team, den Reisen, dem Material. Die Realisierung des Lebensziels, die Teilnahme an den Olympischen Spielen nächsten Februar im südkoreanischen Pyeongchang, würde sich erschweren.

Heidrichs Ungewissheit

Den Traum von den Olympischen Spielen hat sich Joana Heidrich bereits erfüllt. 2016 belegte die Zürcher Beachvolleyballerin an der Seite der Frutigerin Nadine Zumkehr in Rio den geteilten fünften Rang. Ein paar Tage lang befand sich die bald 26-Jährige im Rampenlicht, das Schweizer Fernsehen übertrug die Partien. Es war ein Ausnahmezustand.

Nun weilt Heidrich in den Ferien. Seit Anfang Jahr spielt sie mit der 25-jährigen Bernerin ­Anouk Vergé-Dépré zusammen. Zumkehr trat nach den Olympischen Spielen zurück. Das neue Duo übertraf die Erwartungen, in Gstaad und Porec, an World-Tour-Turnieren der höchsten Kategorie, belegte es die Ränge 4 und 5. «Wir spielten eine sehr gute Saison», sagt Heidrich. Der Erfolg wirkt sich direkt aufs Portemonnaie aus. Scheidet das Duo an einem Turnier früh aus, ist das Einkommen sogleich tiefer. Mit dieser Ungewissheit muss eine Beachvolleyballerin leben.

Flückigers Schock

Diese Woche hat das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin «Forbes» eine Liste mit den reichsten und mächtigsten Sportagenten veröffentlicht. In Basketball, Baseball und Fussball kann auch ein Berater steinreich werden. Der Portugiese Jorge Mendes, der unter anderem Cristiano Ronaldo und José Mourinho vertritt, kommt dieses Jahr auf Provisionen von 77 Millionen Dollar. Er belegt in der Auflistung Platz 3. Ganz oben, an der Spitze, ist Sport Big Business. Unten bleibt am Ende des Jahres oftmals nicht viel übrig.

Mathias Flückiger ist seit Jahren Mountainbikeprofi, an den Olympischen Spiele in Rio belegte er den 6. Rang. Jetzt weiss er nicht, wie es weitergeht. Ende August, vor der WM in Australien, erfuhr er, das sein Arbeitgeber, die deutsche Velomarke Radon, nach nur einem Jahr wieder aussteigt. Bis Ende Jahr erhält er noch Lohn. Anfänglich sei es ein Schock gewesen, sagt Flückiger. «Ich bin an die Wand gestellt ­worden.» Mittlerweile hat der ­29-Jährige den Entscheid akzeptiert, er blickt voraus.

500 000 Franken auftreiben

Gemeinsam mit dem vier Jahre älteren Bruder Lukas, ebenfalls Mountainbiker, will der Leimiswiler auf nächstes Jahr hin ein eigenes Team gründen. Die beiden rechnen mit einem Budget von einer halben Million Franken, sie bräuchten einen Manager, einen Physiotherapeuten und mindestens einen Mechaniker. Dazu kommen Material- und Reisekosten. Bisher beschäftigte Mathias Flückiger die Sponsorensuche marginal, seine Verträge waren leistungsbezogen, er fokussierte sich deshalb auf sein sportliches Abschneiden. Jetzt gilt es ein Konzept zu erstellen, Klinken zu putzen. Es ist eine grosse Herausforderung abseits der Strecke, das Resultat ungewiss.

Geld nebensächlich

Um die Sponsorensuche müssen sich Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré nicht kümmern. Das erledigt eine Lausanner Sportmarketingfirma, die schon die Skigrössen Didier Défago und Tina Maze vertrat. Nebst Beiträgen von Swiss Volley können die Beachvolleyballerinnen auf die Unterstützung weltberühmter Marken zählen. «Wir sind sehr gut aufgestellt», sagt Joana Heidrich. Mit den Einnahmen kann sie die eigene Wohnung in Bern bezahlen, die Reisen an Turniere, die weltweit ausgetragen werden. Daneben bleibt nicht viel übrig, zumal die Anzahl der Turniere und die Höhe der Preisgelder auf die letzte Saison hin gesenkt worden sind. «Nach der Karriere werde ich sogleich ins Arbeitsleben einsteigen müssen», sagt Heidrich. Aber sie spiele ja nicht des Geldes wegen.

Die Aussage hört man oft, wenn man mit Sportlerinnen und Sportlern aus Randsportarten spricht. Clemens Bracher sagt es so: «Geld kann beruhigend sein. Aber ich betreibe meinen Sport der Freude wegen. Ich verspüre dabei Emotionen, die andere nie erleben werden.»

Nationalrat als Teammitglied

Und so macht er sich auf in eine neue Saison. Weil die Naturbahn in St. Moritz frühestens im Dezember befahrbar ist, müssen sich die Schweizer Teams im Ausland vorbereiten. Nächste Woche reist Bracher mit seiner Equipe ins norwegische Lillehammer. Es ist eine Reise ins Ungewisse, der Entscheid der Sporthilfe wird da noch ausstehend sein. «Sobald wir aufs Eis gehen, muss alles andere in den Hintergrund rücken», sagt der Emmentaler. Er hat gelernt zu verdrängen.

Einer der Anschieber im Team von Clemens Bracher ist der FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Als Mitbegründer von Digitec machte er ein Vermögen. Es wäre für ihn ein Leichtes, seinen Piloten substanziell zu unterstützen. Doch Bracher schloss diese Möglichkeit von Beginn an aus. Es würde seine Unabhängigkeit als Teamchef gefährden, seine Entscheidungsmacht einschränken. Immerhin: Dobler erhält als Anschieber auf eigenen Wunsch eine tiefere Entschädigung. Mindestens 16 000 Franken fehlen derzeit im Budget von Bracher, ohne die Sporthilfe wären es rund 50 000. «Ich muss akzeptieren, wie es ist. Und das Beste daraus machen», sagt Clemens Bracher.

Eine letzte Frage: Wann wird sich all die Mühe gelohnt haben? Clemens Bracher muss nicht lange überlegen. Bei einer allfälligen Qualifikation für die Olympischen Spiele.

(Berner Zeitung)