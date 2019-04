Ein Schuh wird zum Problem

Auch die Nummer 2 ist von Nike

Insgesamt bringt Nike die anderen Schuhhersteller unter Zugzwang. Zumal die Amerikaner gemäss der «New York Times»-Daten auch den zweitschnellsten Schuh liefern können. Dieser klare Vorteil sorgt unter den Weltklasseläufern für rote Köpfe. Schliesslich fühlen sich Athleten mittlerweile benachteiligt, die keine Nike tragen dürfen, weil sie von einem anderen Hersteller gesponsert werden.

Eliud Kipchoge, 34: Der schnellste Marathonläufer der Welt profitiert auch vom schnellsten je gebauten Schuh. (Bild: Redux/Laif)

Eine der bizarrsten Szenen diesbezüglich liess sich im Januar am Dubai-Marathon beobachten: Der Äthiopier Herpassa Negasa ? von Adidas gesponsert ? kaufte sich einen Vaporfly, malte ihn mehr schlecht als recht um und rannte auch dank ihm auf Platz 2 und zu klarer Bestzeit. Dass er seinen Hauptsponsor mit dieser Aktion maximal verärgerte, nahm Negasa in seiner Verzweiflung hin. Verständlicherweise: 68 Prozent aller Top-3-Athleten an den sechs weltgrössten Marathons trugen im vergangenen Jahr einen Vaporfly.

Maximale Herausforderung bis Tokio 2020

Und am Sonntag beim London-Marathon präsentieren sich Weltrekordhalter Kipchoge und Europarekordhalter Mo Farah mit dem neusten Modell. «Vaporfly Next %» heisst es, weil Nike bewusst offen lässt, um wie viel schneller es mit ihm noch geht. Mit diesem Schuh haben sich die Nike-Athleten in die Köpfe ihrer Gegner gelaufen. Wer weiss, dass er trotz gleich guter Verfassung wegen des Materials wohl chancenlos sein wird, ist bereits vor dem Start geschlagen. Bis im nächsten Jahr und den Olympischen Spielen in Tokio haben darum die anderen Schuhhersteller eine maximale Herausforderung zu lösen.

Immerhin hatten sie seit 2017 und der Lancierung nun Zeit, den Vaporfly bis ins kleinste Detail zu zerlegen und seine Geheimnisse zu erfahren. Nur: Was den Schuh exakt so schnell macht, hat man bislang nicht herausgefunden. Klar ist: Es hängt mit der superdicken Zwischensohle zusammen, die einen sehr hohen Teil der Energie zurückgibt, die ein Läufer aufwendet. Die Karbonplatte, die unter dem Schaumstoff liegt, begünstigt wiederum die Kraftübertragung.