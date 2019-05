Gesunder Körper, geforderter Kopf

Die Herausforderung

Im Wissen darum, dass der Kopf die grösste Hürde auf dem Weg zurück in die erweiterte Weltspitze ist, hat die Emmentalerin mit Yoga begonnen, sie erhofft sich dadurch mehr Gelassenheit. Nebenbei intensivierte sie das Mentaltraining, für das ebenfalls Kraijenhof verantwortlich ist.

Der Holländer coacht in diesem Bereich auch Manager. Als Zbären erstmals bei ihm weilte, liess er sie Tests auf psychologischer Ebene absolvieren. Wobei das Ergebnis für sie wenig überraschend war, es Zbären als Perfektionistin charakterisierte. Also sagte Kraijenhof vor der ersten Einheit zu ihr: «Ich will, dass du gut trainierst, und nicht, dass du perfekt trainieren willst.»

Zbären macht Fortschritte, aber der mentale Aspekt bleibt eine Herausforderung. Als sie in der Halle den Schweizer Meistertitel über 60 m Hürden in 8,30 gewann, aber die EM-Qualifikation um sechs Hundertstel verpasste, waren sie wieder da, diese Gedanken. «Und dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich mich darüber aufgeregt hatte, die Qualifikation nicht geschafft zu haben», meint sie lachend. «Denn im Prinzip sollte ich ja zufrieden sein, weil ich mein Programm ohne Probleme durchziehen konnte.»

Übernächsten Samstag wird sie nun am Hürden-Meeting in ihrer Heimat Langnau in die Freiluftsaison starten. Es ist ein Auftakt im geschützten Rahmen. Trotzdem vermeidet es Zbären tunlichst, von Zeiten zu sprechen. Lieber spricht sie von Zwischenzielen. Fürs Erste bedeutet das: konstant laufen. Es ist eine Art Selbstschutz, schliesslich weiss sie allzu gut, zu was eine überhöhte Erwartungshaltung führen kann.

Als sie nach dem Kreuzbandriss in Langnau ihr Comeback gab, lief sie die 100 m Hürden in passablen 13,17 Sekunden. In der Folge setzte sie sich wegen der WM-Qualifikation aber mehr und mehr unter Druck und musste die Saison letztlich wegen eines Muskelfaserrisses abbrechen.

Dieses Jahr steht wieder eine WM auf dem Programm. Dass diese erst Ende September beginnt, kommt der Emmentalerin entgegen. Doha wäre das Dessert für sie, sagt Zbären. «Dort möchte ich abholen, was ich mir über die ganze Saison erarbeitet habe.»