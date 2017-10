Höhenflug der Kunstturner geht weiter

Er habe gut vorgelegt, sagte Pablo Brägger am Montag, nachdem er und seine Kollegen in der zweiten von vier Abteilungen ihr Programm in der Qualifikation hinter sich gebracht hatten. Der Reck-Europameister behielt Recht. Nur der Niederländer Epke Zonderland, zweifacher Weltmeister und Olympiasieger am Reck, übertraf am Königsgerät den punktgleichen Ostschweizer dank der besseren Ausführung seiner Übung. Hegi beendete hinter dem Kroaten Tin Srbic die Reckqualifikation als Vierter, nur einen Zehntelpunkt hinter Zonderland.

Die beiden Schweizer kämpfen damit nach ihrem Erfolg im Frühjahr an den Europameisterschaften in Cluj-Napoca auch an den Weltmeisterschaften um die Medaillen am Reck. Die Chancen auf das erste WM-Edelmetall eines Schweizers seit Dieter Rehms Bronzemedaille am Sprung 1999 sind intakt, sollten Brägger und Hegi am Sonntag erneut ohne Patzer durch ihre Übung kommen. Vor allem Brägger hat die Konkurrenz nicht zu fürchten. Mit Ausnahme Zonderlands hat keiner der Finalisten eine ähnlich schwierige Übung wie der Europameister im Köcher.

Allzu viele Gedanken will sich Brägger über die Ausgangslage aber nicht machen. «Ich habe das Soll mehr als erfüllt. Was folgt, ist Zusatz.» Als Zugabe erreichte der 24-Jährige auch den Final am Barren, der unmittelbar vor dem Reckfinal stattfindet.

Letztmals 1954

Brägger und Hegi sorgten mit ihren Klassierungen einmal mehr für einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Schweizerischen Turnverbands. Seit den Fünfzigerjahren hatten nie mehr zwei Schweizer an Weltmeisterschaften am selben Gerät den Sprung in die Top 8 geschafft; drei Schweizer Top-8-Klassierungen an Einzelgeräten gab es letztmals 1954 in Rom.

Den nächsten Einsatz wird Brägger in der Nacht auf Freitag im Mehrkampffinal haben. Als Neunter qualifizierte er sich für das Feld der besten 24. In diesem bietet sich Eddy Yusof die Möglichkeit zur Rehabilitierung. Der Zürcher war in der Qualifikation dreimal gestürzt, qualifizierte sich als 19. aber doch für den ­Final. (Berner Zeitung)