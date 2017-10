«Ich kriege einen guten Lohn»

Wie viele Leute drehen sich um, wenn Sie durch die Bieler Altstadt spazieren?

Nils Frei: Niemand! Jedenfalls sicher keiner, der nichts mit dem Segelsport am Hut hat.

Wären Sie gerne populärer?

Mein Bekanntheitsgrad ist mir völlig egal. Segeln ist eine Randsportart und wenig mediatisiert. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, um was es bei uns eigentlich geht, dass es überhaupt Segelprofis wie mich gibt.

Mit dem Schweizer Alinghi- Team gewannen Sie 2003 und 2007 den America’s Cup – was haben die Titel bewirkt?

Einige Türen gingen auf. Plötzlich wurde ich für Referate und Firmenanlässe gebucht, was für einen Schweizer Segler doch etwas verrückt war. Die UBS hatte am America’s Cup eine Millionen Mützen mit dem Alinghi-Logo verteilt, deshalb waren wir in aller Munde. Aber mein Leben veränderte sich kaum, ich war schon zuvor Profi gewesen.

Wie viel verdienen Sie?

Reich bin ich nicht.

Sie studierten Geografie. Mittlerweile verdienen Sie deutlich mehr als ein Gymnasiallehrer.

(Überlegt) Meinen Lohn kann man nicht mit jenem eines Schweizer Spitzenfussballers oder Spitzeneishockeyspielers vergleichen. Ich habe eine Frau und drei Kinder, kann diese mit meinem Einkommen problemlos ernähren. Also kriege ich sicher einen guten Lohn.

Wie setzt sich Ihr Salär zu­sammen?

Ich bin kein Einzelsportler, sondern Angestellter von Alinghi und besitze einen normalem Arbeitsvertrag – AHV, Pensionskasse et cetera inklusive. An Sponsoringbeiträgen und Preisgeldern partizipiere ich mit null Prozent. Andere machen es anders, sie wechseln von Team zu Team, haben gute Tagesansätze, aber auch kaum Sicherheit.

Für welche Ausgaben müssen Sie aufkommen?

Ich bin 100 Tage pro Jahr in der ganzen Welt unterwegs. Die Reisen sind bezahlt, auch die Spesenentschädigungen sind mehr als ordentlich. Aber es ist nicht so, dass ich jeden einzelnen Hamburger und Kaugummi über Alinghi abrechnen kann (lacht).

Wie viele Segelprofis gibt es in der Schweiz?

Die Frage lautet vielmehr, wie viele Profis genug verdienen, damit sie ausschliesslich mit Segeln über die Runden kommen. Hierzulande sind es vielleicht zehn, einige davon leben ziemlich bescheiden. Weltweit sind es vielleicht fünfzig Segler, die dank dem Sport reich geworden sind.

Spüren Sie Neid von Sportlern aus anderen Branchen?

(Überlegt) Einige staunen, dass ich als Segler diesen Weg einschlagen konnte. Viel zu verdanken habe ich Ernesto Bertarelli (Alinghi-Besitzer, die Red.), der kontinuierlich ins Profiteam investiert. Ohne ihn wäre sicher vieles anders.

Vor dem Wechsel zu Alinghi hatten Sie sich in den olympischen Disziplinen versucht . . .

. . . in diesen Klassen ist es viel schwieriger, Geld zu verdienen. Es gibt keinen Eigentümer, der ein Team finanziert. Die Athleten sind auf die Unterstützung der Segelklubs, der Sporthilfe und von Privaten abhängig. Wer an den Olympischen Spielen vorne mitmischen will, muss Profi sein. In der Schweiz ist das schwierig – jahrelang geht die Rechnung bei den wenigsten auf.

(Berner Zeitung)