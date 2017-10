Und dann kam Csaszar

«Wir haben einfach zugeschaut»

Wackers Trainer Martin Rubin spricht über die Pleite gegen die Kadetten, den starken Zuzug Nicolas Suter und schwache Phasen.

Worüber ärgern Sie sich mehr: über die Niederlage oder über die Tatsache, dass sich mit Lukas von Deschwanden ein weiterer Leistungsträger verletzt hat?

Martin Rubin: Ganz klar Letzteres. Der Ausfall ist bitter. Zumal Lukas vermutlich nicht nur einen Tag aussetzen muss. Damit, mit einer arg dezimierten Truppe gegen Schaffhausen zu verlieren, können wir eher leben, aber natürlich ist auch das nichts, was mich erfreut (schmunzelt).



Die Kadetten überzeugen in diesen Wochen nicht und kassieren stets eine Menge Tore. Sie wären zu packen gewesen.

Dass sie sich vergleichsweise schwertun, zuletzt in Meisterschaft wie Champions League kaum gewonnen haben, haben wir registriert. Ich habe intern die Sache auch so verkauft, gesagt, schaut, Schaffhausen ist ­angeschlagen, wir können trotz unserer Absenzen gewinnen.



Woran sind Sie gescheitert?

Wir haben zu viele Treffer erhalten, ganz einfach. Im Angriff fehlten viele wichtige Leute, trotzdem machten wir 29 Tore. In der Deckung standen die wesentlichen Kräfte fast alle zur Verfügung, dennoch schwächelten wir.



Nicht in den Griff gekriegt hat Ihr Team Gabor Csaszar.

Wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte bei ein paar Gegentreffern einfach zugeschaut, quasi nichts gemacht. Aber Sie müssen sehen: Viele meiner Leute haben nahezu durchspielen müssen. Und wenn du merkst: Hey, heute brauchts mich 60 Minuten, beginnst du automatisch zu dosieren.



Erneut sehr gut gespielt hat Nicolas Suter. Ist er Wackers bester Transfer der letzten Jahre?

(lächelt) Das ist schwierig zu sagen. Ein Wunschtransfer war er ganz sicher. Und wir sind stolz, dass er uns ausgewählt hat, ihm waren ja mehrere Angebote vorgelegen. Vor dem Match hatte ich von ihm verlangt, dass er vermehrt in den Abschluss geht. Das setzte er prima um.



Selbst gegen die Kadetten kamen keine 1000 Menschen in die Halle. Hat der neue Modus Schuld an den in dieser Saison niedrigen Zuschauerzahlen?

Vielleicht ist es noch zu früh dafür, eine Tendenz auszumachen. Aber möglicherweise ist der Modus ein Faktor, ja. Den versteht keiner. Interview: ahw