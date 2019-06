Ausnahmezustand in Toronto nach NBA-Titel

Spiel 6 der NBA-Finals. Und wieder läuft alles gegen den Favoriten. Im fünften von maximal sieben Spielen verloren die Golden State Warriors ihren besten Mann: Kevin Durant. Sein Comeback dauerte 11:57, dann riss die Achillessehne. Fans hatten in der Heimarena in Oakland Plakate dabei: «Play for K», spielt für K(evin), stand da.