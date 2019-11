Ausschluss für Russlands Sportler?

Die unabhängige Prüfkommission (CRC) empfahl am Montag der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, dass die russische Anti-Doping-Agentur Rusada erneut gesperrt und Russlands Athleten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio das Startrecht unter der Nationalflagge verwehrt werden. Die Exekutive wird auf ihrer Sitzung am 9. Dezember in Paris über Sanktionen gegen Russland entscheiden.