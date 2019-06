Bernal gewinnt auf dem Gotthardpass

Nach dem Start gab es diverse Ausreissversuche. Es bildete sich eine siebenköpfige Spitzengruppe, deren auch die Schweizer Michael Albasini, Mathias Frank, Steve Morabito und Gino Mäder angehörten. Über die Tremola war es dann um die Gruppe geschehen.

Spannendes Schlusswochenende

Am Samstag steht in Ulrichen das Einzelzeitfahren über 19,2 Kilometer auf dem Programm. Bernal ist gefordert, wenn er das Leadertrikot nicht an den Zeitfahrweltmeister Dennis verlieren will. Am Sonntag ist dann aber mit der Königsetappe über die Pässe Nufenen, Gotthard und Furka wieder das Terrain für Bernal.