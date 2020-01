BSV holt Pfadi-Goalie Schelling

Der BSV Bern hat am Dienstag die Vertragsunterzeichnung von Simon Schelling bekanntgegeben. Der Torhüter kommt auf die kommende Saison hin von Pfadi Winterthur und hat bis 2022 (mit Option auf eine weitere Saison) unterschrieben.

Der 25-Jährige hat sich in den letzten Jahren bei GC Amicitia und Pfadi Winterthur in der NLA etabliert und weist die Erfahrung von 207 Spielen in der obersten Liga auf. «Ich will dem Team einen starken Rückhalt geben», lässt sich Schelling in der Mitteilung zitieren. «Die Perspektive überzeugt und ich will gemeinsam mit dem BSV die angestrebten Ziele erreichen.»