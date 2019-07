Capela will Kids träumen lassen

Was hat ihn motiviert, ein Basketball-Camp für Kids zu organisieren und wieder für die Schweiz zu spielen? «LeBron James», antwortet Capela. «Er hat in seiner Heimatstadt eine Schule gegründet, er bietet seit Jahren den Kids ein Basketballcamp und er spielte einst auch für das Team USA. Mich beeindruckt, was er alles abseits des Spielfeldes für den Basketball und für das soziale Umfeld tut, aus dem er stammt.»

Dort, wo alles begann

Den Superstar der NBA hatte Clint einst als Bub bewundert, jetzt spielt er selbst gegen ihn. Und ­Capela gehört bei den Houston Rockets zu einem Team, das mit James Harden selbst einen Ausnahmekönner hat und nun mit Russell Westbrook von ­Oklahoma City Thunder einen weiteren dazu bekommen hat.

80 vom Basketball begeisterte Kids zwischen 13 und 18 Jahren sind zurzeit in Capelas Camp dabei. «Ich bin begeistert von ihrem Enthusiasmus, ihrem Einsatzwillen und ihrer Bereitschaft, hart zu arbeiten», schwärmt der 25-jährige Center.

Und das am selben Ort, wo er einst begonnen hat zu spielen und zu träumen. «Wenn ich höre und erlebe, was alles durch die Köpfe der Kids geht, welche Gedanken sie haben, welche Träume, kommt mir meine Jugend hier in den Sinn», lacht Capela.

«Ich will dem Basketball etwas zurückgeben.»Clint Capela

Und das ist noch nicht einmal so lange her. Das Leben von Clint Capela, der als lang aufgeschossener, scheuer Junge in einer ­Familie aufwuchs, die zeitweise Sozialhilfe in Anspruch nehmen musste, bis zum Basketballstar mit Multimillionenvertrag ist in den letzten Jahren in vielen ­Facetten beschrieben worden.

Nun sagt Capela: «Ich will dem Basketball etwas zurückgeben. Ich will dazu beitragen, dass hier in Genf die Jungen von der NBA träumen und dass es in Zukunft weitere geben wird, die den Sprung schaffen.»

Capela steht, sofern er gesund bleibt, noch nicht einmal in der Mitte seiner Basketballkarriere. Ihm stehen in der NBA noch ­viele Möglichkeiten offen. Auch wenn er weiss, dass das Business unberechenbar ist.

Kids prüfen Capela

Nach dem Playoff-Aus gegen das durch Verletzungen geschwächte ­Golden State geriet auch er in die Kritik, und es gab Medienberichte über einen allfälligen Trade. Aber noch ist er bei den Rockets, und seinen hoch dotierten Vertrag kann ihm ohnehin niemand nehmen. Ist er sich nun sicher, dass er bei Houston bleiben kann? ­«Sicher kann man nie sein, so läuft dieses Geschäft», sagt er.

