Chervets Show im Stadttheater

Jimenez musste in der 7. Runde kurz zu Boden. «Ich habe mich vor einem Kampf noch nie so gut gefühlt», sagte der Neffe von Fritz Chervet. Auch vom Austragungsort zeigte sich der Zollikofer begeistert. «Und wenn es am Ende noch einen Sieg zuhause gibt, ist das Schönste und Speziellste.»

Harte Kampf für Aniya Seki

Aniya Seki musste für ihren 35. Sieg hart kämpfen. Die 40-jährige Bernerin kassierte gegen die Bulgarin Ivanka Ivanova einige Schläge. «Ich war zu ungeduldig», zeigte sich die Lokalmatadorin selbstkritisch.

Doch schliesslich reichte es der erfahrenen Seki nach den 8 Runden à 2 Minuten zu einem knappen Sieg nach Punkten (77:75 Richterstimmen); sehr zur Freude des Publikums. «Es ist für mich eine Ehre, dass ich Teil der Berner Boxgeschichte sein durfte», meinte Seki sichtlich emotional zur Box-Premiere im Stadttheater.

Keine Probleme mit dem Gegner hatte Vahram Khudeda. Der 28-jährige Thuner, dominierte den Kampf gegen den Weissrussen Konstantin Alexandrow. Khudeda siegte einstimmig nach Punkten. «Ich fühle mich fantastisch», freute sich der gebürtige Armenier.

Wegen einer Schulterverletzung konnte er während eineinhalb Jahren keinen Kampf bestreiten. Nun feierte er im 5. Profikampf den 5. Sieg. «So soll es weitergehen. Schliesslich will ich ganz nach oben», meinte Khudeda.