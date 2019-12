Dank sensationellem Comeback in den WM-Final

Früh liegen die Schweizerinnen ein erstes Mal in Rückstand. Dem ersten Rückstand überhaupt an diesem Turnier laufen die Spielerinnen ab der 6. Minute nur noch hinterher. Dabei scheitern sie nicht nur an ihrer eigenen Ungenauigkeit im Passspiel und den Abschlüssen, sondern bekunden auch mehrmals Pech bei den Entscheiden der beiden Schiedsrichterinnen aus Schweden. Im ersten Drittel können die vom Schweizer Sascha Rhyner trainierten Tschechinnen ihre Führung dank eines Penaltys ausbauen, eines Penaltys, den man geben kann, aber nicht muss. Beim Stand von 1:5 im letzten Spielabschnitt, als der Ball ein zweites Mal im Tor gelandet zu sein scheint, zählt der Treffer nicht – die Unparteiischen hatten zuvor einen Vorteil abgepfiffen. Und 51 Sekunden später muss Lara Heini zum sechsten Mal den Ball aus ihrem Tor fischen. Die Topskorerin Corin Rüttimann hatte einen Abschluss der Tschechinnen ins eigene Tor abgelenkt.

Im letzten Drittel nehmen die Schweizerinnnen schon für Lara Heini aus dem Tor und ersetzen sie durch eine sechste Feldspielerin. Immer wieder kommt es zu hitzigen Szenen auf dem Feld, die Unparteiischen sprechen Strafen auf beide Seiten aus. In der 52. Minute ist es Captain Flurina Marti, die eine Überzahl zum 2:6 nutzen kann.

Und dann beginnt eine Schlussphase, eine einzigartige Aufholjagd. Innert 90 Sekunden Minuten schaffen es die Schweizerinnen zum 6:6 auszugleichen. In der Verlängerung ist es dann Michelle Wiki, die eine tobende Halle zum explodieren bringt und die Schweiz in den ersten WM-Final seit 10 Jahren schiesst.