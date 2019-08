«Dann soll er das Ticket an einen echten Fan weitergeben»

Das sagt ausgerechnet Hans-Peter Pellet, der Mann der Brachialattacke!

Ja, aber ich musste so kämpfen. Das entspricht meinem Naturell. Aber es war auch vernünftig: Ich bin klein und musste rasch den Kampf an mich reissen. War ich selber einmal in der Luft, war es meist zu spät. Deshalb nah auf den Mann, die Entscheidung suchen, etwas riskieren, Explosionen zünden. Joel Wicki schwingt heute ähnlich wie ich: Er ist kräftig und explosiv, aber klein. Meine Lieblingswaffe waren Fussstich und Kniegriff. Die Beine des Gegners abräumen, das war mein erstes Ziel. Wicki versucht es mit dem Kurz, sprengt die Gegner also in die gegenteilige Richtung – in die Luft. Es ist ein Wahnsinn, wen er mit diesem Schwung in die Höhe rammen kann. Er bestätigt mich in der Ansicht, dass auch kleine Schwinger viel ausrichten können. Ich sage immer wieder: Jeder hat einen Buckel, also kann auch jeder auf einem Buckel landen.

Neben Wicki hoffen die Innerschweizer auf Pirmin Reichmuth, der mit seinem Kurz-Übersprung ebenfalls spektakulär schwingen kann.

Wie Reichmuth den Von Ah Benji auf dem Brünig herumgewirbelt hat – das war unglaublich! Von Ah ist ja wirklich ein exzellenter Mann. Aber da wusste er gar nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. (lacht)

Wo sehen Sie technischen Nachholbedarf?

Viele lassen den Gegner am ­Boden lieber wieder entwischen, wenn der Kurz nicht gelingt und Bodenarbeit ansteht. Kilian Wenger zum Beispiel schwingt heute viel zurückhaltender als 2010. Auch Giger könnte mehr herausholen mit den Bodenzügen – dem Nackenzug etwa oder dem Bur.

Spitzenschwinger trainieren heute unter professionellen Bedingungen, etwa in Magglingen. Hätte Sie das nie gereizt?

Nein. Ich wollte immer für mich allein «wärche».

Warum hat es für Sie nie zum König gereicht?

Jeder Schwinger hat einen oder zwei Konkurrenten, gegen die er einfach kein Rezept findet. Es braucht das nötige Wettkampfglück, damit man an diesem Schwinger vorbeikommt. Bei mir war das Thomas Sutter, gegen den ich nie einen Stich hatte und der mich mehrmals rauswarf. Mit Sutter begann auch eine neue Ära des Schwingens, der Sport wurde athletischer und schneller.

Nie gehadert, nicht dem Berner Verband anzugehören? Bei der Einteilung wäre Ihnen mancher Brocken erspart geblieben . . .

Gehadert? Nein. Ich bin Freiburger, kein Berner.

Aber manchmal ist das Schwingen schon unfair.

Ein Schwinger kann dreimal ungerecht behandelt werden: bei der Einteilung, im Kampf und wenn die Punkte vergeben werden. Dann muss man die Grösse haben und das akzeptieren.

2007 in Aarau hatten Sie den späteren König Jörg Abderhalden auf dem Rücken – fast . . .

(lacht) Es war knapp, ja, das kann man sicher sagen. Aber das muss ich jetzt nun mal akzeptieren, wohl oder übel. Dass die Schwinger nach dem Einsatz gleich zum Tisch der Kampfrichter rennen und die Notengebung überwachen, ist eine neue Mode, die mir gar nicht gefällt.