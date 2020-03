Der fatale Biss ins Steak Ein Restaurantbesuch macht aus Jarrion Lawson einen Doper. 19 Monate nach seiner Sperre ist der Top-Weitspringer in diesem aussergewöhnlichen Fall nun freigesprochen. Christian Brüngger

Jarrion Lawson wird nach eigener Aussage das Image des Dopers wohl nie mehr los. Instagram

Das Leben von Jarrion Lawson zerfällt am 3. August 2018. In seiner Mailbox liegt eine Nachricht der Integritätseinheit (AIU) des internationalen Leichtathletik-Verbandes. Inhalt der Mail: In seinem Urin sei das Abbauprodukt des anabolen Steroids Trenbolon gefunden worden. Er werde suspendiert und bei Bestätigung des Vergehens für vier Jahre gesperrt.