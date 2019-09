Die dunklen Gedanken sind weg – jetzt kommt die Belohnung

Dann erklärt sich die 25-Jährige: «Ich wusste sehr schnell, dass ich das bereuen würde.» Darum sitzt Steingruber nun an diesem Tisch in der Jubiläumshalle von Magglingen. Während ihre Kolleginnen die Mittagssonne geniessen dürfen, spricht sie mit Journalisten über die wohl schwierigste Zeit ihrer Karriere. Es geht um Verletzungen, um physische und psychische Schmerzen, um den langen Weg zurück an die Weltspitze.

Schon die zweite Pause

Giulia Steingrubers Kreuzband riss am 8. Juli 2018 in St-Etienne. Zum ersten Mal, im linken Knie. Dieses Band, das schon so manche Sportlerkarriere ins Stocken brachte. Steingruber sprach von einem Schock, sechs Wochen war sie mit Krücken unterwegs. «Ich hatte Motivationsprobleme», sagt sie heute. Denn sie wusste schnell: Sie wird Grossanlässe verpassen, die EM 2018 in Glasgow und die WM in Doha wenige Monate später sowieso. Und selbst die EM in Stettin diesen April kam zu früh.

Es war die zweite längere Pause der Ostschweizerin. Bei den Olympischen Spielen in Rio erlitt sie im Bodenfinal eine Fussverletzung. Dabei war Steingruber in Topform, 48 Stunden zuvor hatte sie Bronze am Sprung gewonnen – als erste Schweizer Kunstturnerin stand sie auf einem Olympia-Podest. Steingruber verknüpfte die Verletzung mit einer Auszeit, einer gewollten, sie ging in lange Ferien, danach wurden im Januar 2017 die Splitter im Fuss entfernt. Der St. Gallerin gelang die Rückkehr an die Weltspitze schnell, schon bei der WM 2017 in Montreal gab es die nächste Bronzemedaille, wieder am Sprung.

«Bei mir war es immer so, wennes im Sport gut lief, war der Rest auch in Ordnung.»Giulia Steingruber

Diesmal aber ist es anders. Diesmal war nichts geplant. Steingruber vermisste den Wettkampf, vermisste das Adrenalin in den vergangenen Monaten. Ein guter Wettkampf sei eine Genugtuung für sie als Athletin, «diese Belohnung hat mir gefehlt». Das Ziel, die WM 2019 in Stuttgart, war weit weg. «Es war ein Durchbeissen», erklärt Steingruber. Sie arbeitete in dieser Phase viel mit einem Mentalcoach zusammen, ging ihre Übungen im Kopf durch, mal mit Musik, mal ohne. Es war ihr wichtig, nach der Rückkehr alle ihre Übungen zu behalten.

Warten auf die Matur

Die Motivationsprobleme aber wirkten sich auch auf den Rest ihres Alltags aus. Steingruber war antriebslos. «Bei mir war es immer so», erklärt sie, «wenn es im Sport gut lief, war der Rest auch in Ordnung». Sie spricht vor allem die Schule an, während ihrer Zwangspause feilte sie weiter an ihrer Maturaarbeit mit dem Titel «Der Weg zum perfekten Element». Die Arbeit hat sie trotz ihrem Tief bereits im vergangenen Herbst abgegeben, sie war gut, sagt sie. Nun wartet sie auf die Resultate der letzten Prüfungen im Sommer. Das Studium ist vorerst aufgeschoben, die Konzentration gilt dem Turnen. Ob sie schon weiss, was sie studieren will? Steingruber überlegt und sagt, früher sei Psychologie das Ziel gewesen, darüber lacht sie jetzt. Sie weiss es noch nicht.