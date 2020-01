Die letzte Chance für Korrekturen vor der EM

Seit dem 1. Januar ist die Schweizer Mannschaft komplett. Andy Schmid, in der EM-Qualifikation mit Abstand bester Torschütze vor Kiril Lazarov (MKD) und Nedim Remili (FRA), sagt, dass es in Winterthur «einerseits um die Feinabstimmung geht». Aber auch darum, mit einem ­guten Gefühl nach Schweden zu reisen. Das bedeutet auch, dass sich keiner mehr verletzt – und dass zum Beispiel Nicolas Raemys Fuss dem Belastungstest standhält. Der Thuner hat diese Saison noch keinen Match mit Wacker bestritten. Müsste er passen, wäre Dimitrij Küttel der einzige Rückraum-Linkshänder.

Der Startgegner am Freitag in Winterthur ist wie die Schweiz ein Rückkehrer auf die grosse Bühne. Die Ukraine trat 2010 zum letzten Mal an einer EM auf, obwohl das Land immer wieder exzellente Handballer produziert hat. Trainer Sergej Bebeschko ist einer davon. Er wurde 1989 mit der Sowjetunion Junioren-Weltmeister und 1992 mit der Auswahl der GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) in Barcelona Olympiasieger. Das brachte ihm den Orden «Verdienter Meister des Sports der UdSSR» ein.

Möglichkeit zur Revanche

Gegen Tunesien, den Gegner von morgen, verloren die Schweizer vor einem Jahr das letzte Spiel in Winterthur, das zum Final geworden war, 28:30. Tunesien steht mitten in der Vorbereitung auf die Afrika-Meisterschaft, bei der es ab Mitte Januar um die Qualifikation für Olympia in ­Tokio geht, und streitet sich mit Ägypten um Platz 1 auf dem Kontinent. Trainer ist der Spanier Antonio Gerona.

Der Handball der Niederlande hat ein grossartiges Jahr hinter sich. Im Juni schafften die Männer erstmals den Sprung an eine EM, im Dezember wurden die Frauen erstmals «Wereldkampioen», Weltmeister. Seit 2017 werden die Niederlande von einem Riesen geführt, vom früheren isländischen Kreisläufer Erlingur Richardsson. Der war als Bundesliga-Coach bei Berlin im 2016 entlassen worden – wegen zu geringer Deutschkenntnisse.