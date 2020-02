Die Schweizer Radquer-WM bietet von Dreck bis Silber alles

Stell dir vor, es ist Radquer-WM in der Schweiz – und ein Schweizer fährt vorne mit. Kevin Kuhn lanciert am Samstagmittag die WM von Dübendorf, 25 Jahre nach den letzten Titelkämpfen in der Schweiz, damals in Eschenbach.

9 Uhr am Samstagmorgen, die letzte belgische Fangruppe macht sich von ihrem Nachtlager im Camper auf in Richtung WM-Gelände. Seit 2009 sind sie immer dabei, wenn Radquer-Medaillen verteilt werden.

Nur Schweizer Bier wäre schwierig. Ein Notvorrat an eigenem Jupiler haben die Belgier darum sicherheitshalber mitgebracht.

38 Minuten alleine voraus: Shirin van Anrooij fährt im erstmals ausgetragenen U-19-Rennen der Frauen einen überlegenen Sieg ein.

Ride and Smile: Weltmeisterin Van Anrooij zieht den Reissverschluss hoch und macht dem Slogan des Radweltverbands alle Ehre.

Ob er den zweiten Teil seines Plakates erst nach dem U-19-Rennen ergänzt hat? «FEM (van Empel, Rang 5) IST SCHNELL, ABER SHIRIN (van Anrooij, die Weltmeisterin) IST DIE BESTE.»

Ein stetes Ringen: Wer gewinnt das Duell, der Dreck oder der Pneu?

Tiefes Geläuf: Am Samstag sind die tiefen Furchen, die ein Traktor im Gelände hinterlassen hat, noch die Ausnahme. Und ein Vorgeschmack darauf, wie sich dieses mit dem angekündigten Regen am Sonntag entwickeln könnte.

Jeder nach seinem Geschmack: Steil rauf und runter geht es über die Erdwälle. Fast jeder Fahrer wählt eine andere Variante. Läuft hoch, fährt runter. Fährt hoch und runter. Läuft hoch und runter. Fährt hoch, läuft runter. Schnell sind (fast) alle Varianten.