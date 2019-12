Die sportlichen TV-Highlights über die Festtage

Hoarau geht fremdIn Concert

Es ist ein spektakulärer Tenuewechsel: Statt mit Fussball­schuhen, Stulpen und Trikot tritt Guillaume Hoarau mit Hut, Gilet und Fliege auf. Der französische YB-Stürmer liefert das sportliche Kontrastprogramm über die Festtage. Am vergangenen Donnerstag ging im ausverkauften Berner Bierhübeli sein Konzert über die Bühne. Während knapp zweier Stunden heizte Hoarau dem Publikum ein, Unterstützung erhielt er auch von den Chartstürmern Lo & Leduc. Teleclub Zoom zeigt das Konzert an Weihnachten um 21 Uhr, am 28. Dezember sowie am 2. Ja­nuar folgen Wiederholungen.