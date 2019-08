Er fühlt sich nicht wie 43

«Boby ist einer, der die Qualität hat, einem Team Konstanz zu geben», sagt sein aktueller Trainer Arno Ehret. Der Goalie agiert manchmal als väterlicher Ratgeber, doch er kann auch sehr emotional sein. Noch immer packt ihn das Spiel. Dass er in Schaffhausen nach zwei Jahren eigentlich nur noch Torhütertrainer hätte sein sollen, wurmte ihn daher ziemlich. Er war froh, dass 2018 ein Anruf aus Zürich kam.

Schlusspunkt. Oder?

GC Amicitia erlaubte es ihm auch Anfang letzter Saison, erneut in die Bundesliga einzutauchen. Nach Ausfall des Wetzlarer Stammtorhüters liehen die Zürcher «Boby» bis Weihnachten an seinen früheren Verein aus. Dieses grössere Schaufenster ermöglichte es ihm, mit Österreichs Nationalteam noch einmal an einer WM teilzunehmen. Nur fünf Österreicher haben mehr Länderspiele absolviert als Marinovic mit seinen 169. Seinen letzten Auftritt hatte er am 15. Januar 2019 – gegen den nachmaligen Weltmeister Dänemark. Er kam für einen Penalty aufs Feld. Ihm stand mit Mikkel Hansen der aktuell weltbeste Spieler gegenüber. Es gab kein Happy End. Hansen gewann das Duell, Dänemark die Partie.

Im April wurde Marinovic aus dem Nationalteam verabschiedet. «Ich habe mal einen Schlusspunkt gesetzt.» So wie er das sagt, ist klar, dass der Schlusspunkt kein endgültiger sein muss. So wie er auch jetzt nicht verkündet, dass dies seine letzte Saison im Tor sein werde. «Ich geniesse meine Rolle als Handballspieler.» Aber bereit für die Zeit danach ist er. Marinovic besuchte bereits diverse Trainerkurse, arbeitet im Zürcher Nachwuchs zweimal pro Woche als Goalie-Trainer und einmal bei seinem früheren Club in Bregenz. Seit vier Jahren wohnt er mit seiner Frau und den zwei Töchtern in Lindau am Bodensee. Von seiner Basis aus kann er nach dieser Saison nach Süddeutschland, nach Österreich oder in die Schweiz reisen. Unterwegs in Sachen Handball.