Er versucht es erneut: ein Marathon unter 2 Stunden

«Breaking2» heisst neu «1:59 Challenge», und es ist wenig verwunderlich, dass Kipchoge mit seinen 34 Jahren noch einmal versuchen will, über 42 km das Unmögliche möglich zu machen. Offenbar will er das Ende der Leichtathletik-WM Anfang Oktober abwarten, um dann am 13. irgendwo in London seine Runden zu drehen. Viele hätten ihn lieber nochmals in Berlin laufen sehen, dort, wo er vielleicht die 2 Stunden nicht unterbieten würde, aber einen weiteren vom Verband anerkannten Weltrekord laufen könnte (wie 2018 in 2:01:39).

Und Kipchoge hat einen superpotenten Partner: Mit Jim Ratcliffe und seiner Petrochemiefirma Ineos steht der mit 24,5 Milliarden Euro reichste Mann Grossbritanniens dahinter. Ratcliffe stieg letztes Jahr ins Americas-Cup-Team des vierfachen Segel-Olympiasiegers Ben Ainslie ein, übernahm eben im Radsport das Team Sky, um dort mit dem jährlichen Klacks von 36 Millionen Euro zu neuen Triumphen zu fahren. Und: Ratcliffe wäre gemäss britischen Medien offenbar auch nicht abgeneigt, Eigentümer des Chelsea FC zu werden. 2,35 Milliarden Euro würde ihn das kosten.

Da müssten «Next-Gen-Laufschuhe», Windstille und eine Strasse ohne Haarnadelkurven für Kipchoge auch noch drinliegen. Wenn nur das englische Regenwetter nicht wäre. (mos)