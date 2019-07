Frieren und tricksen in Gstaad

Und als in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus den zwei Feldern beim Eisbahnareal für die Finalspiele eines wurde, packten sogar die Gäste des Sponsorenabends eine Schaufel und halfen mit, den Sand umzuverteilen.

«Es heisst, dass ein Anlass nach sieben Jahren etabliert ist, insofern haben wir das längst geschafft», sagt Kunz. «Aber es ist nach wie vor ein grosser Fight, damit man ein solches Turnier hinbringt.» Ein Grund für den Erfolg sei die Mischung im Team, sagt der gebürtige Seeländer. Sieben Mitglieder sind seit Anfang dabei, hinzu kommen laufend junge Leute, die ihre Ideen einbringen. Mittlerweile packen während des Turniers zudem jeweils 500 Helfer mit an, 90 Prozent von ihnen kommen jedes Jahr wieder.

Seit 2015 zählt Gstaad zur Major-Series – der mit fünf Sternen höchsten Kategorie. Entsprechend professionell ist das Turnier. Das war nicht immer so. Als Paul Laciga noch spielte, gab es mit dem Center-Court-Manager eine stille Vereinbarung. Weil Laciga im Vergleich mit der Konkurrenz eher klein war, wurde jeweils diskret Sand weggeschoben, bevor der Schiedsrichter die Netzhöhe mass.

Anschliessend wurde der Sand wieder zurückgerecht und sogar noch etwas erhöht, um Laciga einen Vorteil zu verschaffen. Beim Center-Court-Manager handelt es sich übrigens seit den Anfängen um die Bieler Eishockeylegende Köbi Kölliker.

Gstaad will wieder eine WM

Wie das Turnier im Saanenland hat sich auch die Sportart entwickelt. Party gehörte damals mindestens so sehr dazu wie das Beachvolleyball an sich. «Früher waren die Spieler am Samstagabend immer unterwegs. Heute triffst du im Dorf keinen mehr an», sagt Kunz. Beachvolleyballer sind längst Profisportler, und vielleicht ist Kerri Walsh der Inbegriff davon.

Mit drei Olympiasiegen und drei Weltmeistertiteln ist die Amerikanerin die erfolgreichste und mit Abstand bekannteste Beachvolleyballerin. In Gstaad hat sie bereits sechsmal reüssiert, doch nicht nur deshalb verbindet sie mit diesem Ort eine ganz spezielle Geschichte: Irgendwann lüftete sie das Geheimnis, dass hier ihre Tochter gezeugt wurde. Walsh und ihr Mann überlegten gar, das Kind deshalb Gstaad zu nennen, kamen aber von der Idee ab.