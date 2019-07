Fuglsang muss aufgeben, Ewan gewinnt Sprint

Auf den 177 Kilometern mit Start und Ziel in Nîmes feierte der Australier Caleb Ewan am Dienstag seinen zweiten Sieg bei dieser Tour. «Ich habe so gelitten bei dieser Hitze, aber meine Frau und meine Tochter waren extra Motivation», sagte Ewan.

Einen weiteren Schreck gab es dagegen für den britischen Titelverteidiger Geraint Thomas, der schon zum dritten Mal bei dieser Tour stürzte, aber auch diesmal weiterfahren konnte. Schlimmer als für Thomas kam es für Jakob Fuglsang: Der dänische Mitfavorit musste nach einem Sturz das Rennen aufgeben.