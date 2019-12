Einen wie ihn hat die Welt noch nicht gesehen

Es regnete und stürmte in Baltimore, sicher keine idealen Bedingungen für Pässe. «Ihr habt die Bälle gesehen: Schrecklich war das», sagte Jackson danach. «Ich war völlig daneben und habe dauernd in den Rücken der Receiver geworfen.» Nur 14 seiner Pässe kamen bei den Mitspielern an, für einen Raum­gewinn von gerade einmal 105 Yards. Allerdings erlief Jackson 101 Yards, erreichte einmal die gegnerische Endzone, setzte bei einem Spielzug den Gegenspieler mit einer Das-hat-die-Welt-noch-nicht-gesehen-Körpertäuschung auf den Hosenboden und ermöglichte mit einem erfolgreichen Lauf kurz vor Schluss das siegbringende Field Goal durch Justin Tucker.

Is this it though? pic.twitter.com/JYfjgocf9c — Dane Mosher (@DaneMosher7) December 1, 2019

Ruf als Doppelbedrohung

Die Ravens haben mittlerweile acht Partien nacheinander gewonnen, unter anderem gegen die Titelfavoriten San Francisco 49ers, New England Patriots und Seattle Seahawks. Sie haben derzeit die beste Bilanz der Liga (10 Siege/2 Niederlagen) und könnten angesichts des einfach scheinenden Rest-Programms während des kompletten Playoffs Heimrecht geniessen. Jackson hat bislang 977 Yards Raumgewinn erlaufen und dürfte den Quarterback-Rekord von Michael Vick aus dem Jahr 2006 (1039 Yards) brechen. Neben Russell Wilson (Seahawks) und Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) ist er der Favorit auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP) der Qualifikation.

Jackson ist ein sogenannter «Dual-Threat-Quarterback», eine doppelte Bedrohung, weil er sowohl werfen als auch laufen kann. Die Ravens können Spielzüge anwenden, die unter dem Begriff «Option» zusammengefasst sind und bei denen der Spielmacher erst kurzfristig entscheidet, was passieren wird: Er täuscht zum Beispiel eine Übergabe an einen Laufspieler an und lockt die gegnerischen Verteidiger so in die Mitte des Spielfelds, er selbst läuft mit dem Ball jedoch in Richtung Seitenlinie. Er kann nun entweder abspielen auf einen zweiten Läufer, nach vorne passen – oder selbst laufen. Das sieht dann bei Jackson aus wie in den unvergessenen Bud-Spencer-Terrence-Hill-Western, wenn der flinke Hill all die Bösewichte ins Leere rennen lässt.

Die konsequente Umsetzung der legendären Jürgen-Klinsmann-Regel («Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde – der Gegner aber auch nicht») ist somit eine mehrfache Bedrohung, die stabile Ravens-Offensivlinie beschützt ihren Spielmacher und stellt die gegnerische Defensive (die der 49ers gilt als die beste der Liga) vor kaum lösbare Rätsel. Es ist spektakulär und erfolgreich, und es verwundert nicht, dass auch die beiden anderen MVP-Kandidaten Wilson und Mahomes Dual-Threat-Quarterbacks sind. Diese Spielweise ist jedoch sehr gefährlich.

Wie von der Faust getroffen

Das liegt daran, dass der Quarterback beim Verlassen des protegierten Bereichs kaum noch Beschützer vor sich hat (die Mitspieler wissen ja auch nicht immer, was passieren wird) und beim Überschreiten der Angriffslinie zum Laufspieler mit Sonderrechten wird (er kann freiwillig zu Boden). Die Verteidiger aber können ihn, sollte er denn nicht freiwillig zu Boden gehen, wie jeden anderen Spieler umreissen. Die 49ers haben genau das immer wieder getan, und ein paarmal wirkte Jackson danach wie von der Bud-Spencer-Faust getroffen.