«Ich bin böse auf mich, es ist einfach dumm»

Sie hätte mehr als zwei Hände gebraucht. In der Mixed Zone vom Zürcher Letzigrund kühlte sich Lea Sprunger links und rechts den Nacken mit Eis. Dabei war ihre Problemzone weiter unten, nämlich am Knie.

In ihrem 400-Meter-Hürdenlauf begann sie hervorragend, lag sogar in Führung. «Der Start war fast perfekt, das war wirklich gut», sagte die 29-Jährige. Doch dann der Einbruch: «Bei der achten Hürde schlug ich an, das brachte mich aus dem Rhythmus.» Dazu musste sie vor der letzten Hürde einen Zwischenschritt machen, ging mit dem falschen Bein drüber und fiel sogar fast um: «Da habe ich leider ganz viel Zeit verloren.»