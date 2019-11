In Lauerstellung

In dieser Saison möchten die Wizards Bern-Burgdorf und Skorpion Emmental-Zollbrück zumindest die Rolle des Spielverderbers einnehmen und die Topteams fordern.

Entsprechend ehrgeizig lauten die Ziele: «Die Skorps standen in der letzten Saison in Meisterschaft und Cup im Halbfinal. Nun möchten wir uns für einen Final qualifizieren», erklärt der neue Skorpion-Coach Lukas Schüepp. Ähnlich tönt es bei den Wizards: «Wir möchten endlich einen Final erreichen», sagte Assistenzcoach Stefan Notz an der Pressekonferenz zu Saisonbeginn.

Sich weiter in der höchsten Liga konsolidieren und Schritt für Schritt auf dem Weg nach oben nehmen will derweil das Team Unihockey Berner Oberland (BEO), das sich nach dem Aufstieg 2017 schnell in der NLA etablierte und letzte Saison den Playoff-Halbfinal erreichte. Nach 10 von 18 Qualifikationsrunden lässt sich festhalten: Die Berner sind auf Kurs und können die einmonatige WM-Pause beruhigt angehen.

Variable Skorpione

Zollbrück liegt mit 20 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf Leader Chur auf Rang 3. Neo-Coach Schüepp, der auf der Geschäftsstelle des Verbands den Job als Nachwuchsverantwortlicher innehat, ist ein Fachmann und brachte frischen Schwung.

Emmental-Zollbrück spielt variabel, mitunter fehlt es aber noch an Konstanz, wie etwa die 2:10-Niederlage letzte Woche in Dietlikon verdeutlicht. Aber die Skorpione sind auf Kurs und stehen als einziges Berner Team im Cup-Halbfinal (gegen Dietlikon).

Burgdorfs Potenzial

Nur zwei Punkte hinter den Skorpionen auf Rang 5 liegen die Wizards Bern-Burgdorf. Gleich zu Saisonbeginn sorgten die Emmentalerinnen mit einem Sieg gegen Dietlikon für einen Paukenschlag, verloren danach aber drei der nächsten vier Partien.

Die Wizards zogen dabei auch in den Derbys gegen Zollbrück und BEO den Kürzeren, befinden sich seitdem aber klar im Aufwind. Die Burgdorferinnen kämpften sich wieder heran und fügten etwa Leader Chur die bis anhin einzige Niederlage in dieser Saison zu, was viel über das grosse Potenzial des Teams aussagt.

Mehr als im Soll liegt Unihockey Berner Oberland (Rang 4). BEO gewann nicht nur beide Derbys. Auftritte, wie jener in der letzten Runde, in der man auswärts Leader Chur an den Rand einer Niederlage brachte, zeigen, wie gut im Oberland gearbeitet wird. BEO etabliert sich als dritter Berner Spitzenclub.