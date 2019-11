Kaepernicks spezielle Bewerbung

Und ihnen schien gefallen zu haben, was sie sahen. ESPN-Experte Adam Schefter schrieb auf Twitter, dass die Wurfqualität Kaepernicks nach wie vor auf Weltklasse-Niveau sei, und das trotz dreijähriger Absenz vom Profisport. Kaepernicks Agent schrieb nach dem Training auf den Sozialen Medien, dass er «bereit für Interviews mit jedem Team, zu jeder Zeit» sei.

Colin Kaepernick’s workout at the Falcons’ training facility at 3 pm is off; his workout now will be at another Atlanta location at 4 pm today.Here is the official announcement: pic.twitter.com/d9dIfJSbY3

Während Colin Kaepernick an seiner Zukunft feilt, droht der Disput mit der NFL zu einer unschönen Schlammschlacht zu werden. Nachdem der US-Amerikaner das von der Liga organisierte Training erst 40 Minuten vor Beginn absagte, meldeten sich die Verantwortlichen sogleich auf Twitter und schrieben: «Wir sind enttäuscht, dass Colin nicht zu unserer Trainingseinheit erschienen ist». 25 der 32 Teams der Liga hätten sich eine Akkreditierung für den Event gesichert.

After today’s workout in Atlanta, an NFL executive at Colin Kaepernick’s throwing session said his arm talent is “elite” and is the same as when he came out of college. He said that Kaepernick threw the ball well.

